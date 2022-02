Emmelie Scholtens en Jeroen Witte zijn maandag ochtend de trotse ouders geworden van een dochter genaamd Micky Mae Witte. Dat maakte de dressuuramazone zojuist bekend op Facebook.

Scholtens maakte vorig jaar bekend dat ze in januari hun eerste kindje verwachten. De dochter heeft even op zich laten wachten en is geboren op 7 februari.

Bron: Facebook