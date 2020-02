Babygeluk voor Malin Wahlkamp-Nilsson

De Zweedse dressuuramazone Malin Wahlkamp-Nilsson en haar partner Steffen Wahlkamp zijn gisterochtend trotse ouders geworden van een dochter. Het eerste kindje van het stel kwam om half acht ter wereld en kreeg de naam Emma.

De amazone liet via Facebook weten dat alles goed gaat met de baby.

Eddieni

De stalamazone van Patrik Kittel debuteerde in november 2018 in de Intermediaire II met Theo Hanzons voormalige crack Eddieni (v. Johnson). De combinatie sloot hun debuut winnend af met een scoren van 72.281%. In april 2019 maakte het duo hun debuut op internationaal niveau op CDI Zeeland. Daar pakte de Zweedse de overwinningen in de Grand Prix en de Grand Prix spécial.

Bron: Horses.nl/Facebook