Babygeluk voor Mariska Jansen-van Groningen

Grand Prix-amazone Mariska Jansen-van Groningen en haar echtgenoot Kevin Jansen zijn afgelopen weekend trotse ouders geworden van een dochter. Het meisje heeft de naam Fenna gekregen. Het is het eerste kindje voor het paar.

Mariska Jansen-van Groningen bracht Dutch Dandy D.J. (Lord Leatherdale x Darnels) in 2018 en 2019 uit in internationale Lichte Tour. In 2020 volgde de overstap naar de Grand Prix. Afgelopen maart was de 13-jarige ruin een van de veilingtoppers van de Excellent Dressage Sales.

Bron: Horses.nl