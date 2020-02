McLain Ward is opnieuw vader. De 44-jarige Amerikaanse springruiter en zijn vrouw Lauren zijn ouders geworden van dochter Madison. Daarmee heeft het paar nu een tweede meisje nadat ze eerder dochter Lilly kregen.

“Lauren deed het fantastisch en Lilly is al een hele goede grote zus. Love my girls”, aldus McLain Ward. “Madison weegt acht pond en is gewoon perfect.”

Bron: Horses.nl/FB