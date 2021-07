Severo Jurado Lopez en zijn partner Annika Damrau zijn trotse ouders geworden van hun eerste kindje. Het meisje heeft de naam Paula gekregen. De Grand Prix-ruiter en jonge paarden-specialist zal zijn dochtertje de komende tijd waarschijnlijk niet veel zien want hij is met Fendi T (Negro x Lester) voor Spanje geselecteerd voor de Olympische Spelen in Tokio.