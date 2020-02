De Duitse springamazone Simone Blum en haar partner Hansi Blum zijn vanmorgen trotse ouders geworden van een dochter. Het eerste kindje van het stel kreeg de naam Hanna Sophie.

Hansi Blum maakte het nieuws door middel van een bericht op Facebook bekend. ”Hanna Sophie is om 8.32 uur geboren. Ze is 55 centimeter lang en ze weeg 3570 gram. De kleine is gezond en wij zijn gelukkig!” Blum plaatste als trotse vader een foto van Hanna Sophie op Instagram.

Dit bericht bekijken op Instagram Wenn auf einmal alles anders ist … 🥰👨‍👩‍👧💝 Een bericht gedeeld door Hansi Blum (@hansi_blum) op 17 Feb 2020 om 4:48 (PST)

Bron: Horses.nl/St-Georg/Instagram