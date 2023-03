Bella Rose bevalt van hengstveulen

De 19-jarige topmerrie Bella Rose (Belissimo M x Cacir) is moeder geworden. De merrie, die met Isabell Werth Olympische-, WK- en EK-medailles won, ging na de Spelen van Tokio met pensioen. Gisteren is de topmerrie bevallen van haar eerste veulen, vader is de hengst Valdiviani. Het hengstveulen heeft de naam Via Bellani gekregen.

“We zijn heel blij dat Bella Rose gisteravond is bevallen van een gezond hengstveulen. Bella heeft alles perfect doorstaan ​​en is supertrots op Via Bellani”, aldus Isabell Werth.

Bron: Horses.nl