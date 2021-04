Eerste kindje voor Henrik von Eckermann en Janika Sprunger

De Zweed Henrik von Eckermann en de Zwitserse Janika Sprunger zijn vandaag de trotse ouders geworden van een eerste kindje. Eckermann en Sprunger sloten hun zoon vandaag in hun armen. Op 20 november maakte het koppel op Instagram bekend dat ze in april een zoon verwachtten. Sprunger schreef bij haar post: "Twee maanden zonder concoursstress en dan gebeurt er zoiets..."

De baby is Nederland geboren. De 40-jarige springruiter is momenteel bezig met het bouwen van een stal in Nederland. Cyor Stables in Kessel is bijna af. De 34-jarige springamazone plaatste drie weken geleden op Instagram: “Het lijkt altijd onmogelijk tot dat het uiteindelijk klaar is.”

Born: Horses.nl/Springreiter