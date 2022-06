Grand Prix-merrie Glock’s Federleicht krijgt veulen

Glock Horse Performance Center heeft een bijzonder veulen verwelkomt, een merrieveulen van het internationale Grand Prix-paard Glock's Federleicht (Fürst Piccolo x Ferragamo). Vader is Glock's Taminiau (Glock's Toto Jr x Sandro Hit). Het veulen heeft de naam Glock's Starlight gekregen.

De inmiddels 18-jarige Federleicht begon haar succesvolle Grand Prix-carrière met Marieke van der Putten. Op hun laatste wedstrijd samen, de Indoorkampioenschappen van 2017, wonnen ze de gouden medaille.

WEG Tryon

Vervolgens kreeg Riccardo Sanavio, die de functie van stalruiter bij Glock overnam van Van der Putten, Federleicht te rijden. Onder Sanavio debuteerde de merrie in november 2017 in de internationale Grand Prix. Het jaar daarop nam de combinatie deel aan de WEG in Tryon.