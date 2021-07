Monique van den Broek, internationaal springamazone en dochter van voormalig lid van de KWPN-hengstenkeuringscommissie Henk van den Broek, heeft een dochter gekregen. Het meisje heet Chloë. Dat maakte Monique zelf via Instagram bekend.

Monique runde samen met vader Henk en broer Nick, Stal van den Broek in het Limburgse Sevenum. Tegenwoordig is ze gevestigd bij vriend Jurg Broek in Zuidwolde.

Bron: Instagram / Horses.nl