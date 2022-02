Janne Friederike Meyer-Zimmermann bevallen van zoontje

Op 31 januari is Janne Friederike Meyer-Zimmermann, voormalig teamwereld- en Europees kampioen springen, in Hamburg bevallen van een zoontje genaamd Friedrich Alexander Christoph Zimmermann. Janne Friederike Meyer-Zimmermann en Christoph Zimmermann maakten dat bekend via Instagram: "Voor ons breekt een nieuwe tijd aan, waar we enorm naar uitkijken!"

“We zijn nog steeds overweldigd en oneindig blij dat alles goed is gegaan en we zijn erg blij dat de kleine Friedrich nu bij ons in Hof Waterkant is ingetrokken”, aldus Janne Friederike Meyer-Zimmermann.

Bron: Horses.nl/Instagram