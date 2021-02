Jenny Broft-Schreven en partner verwelkomen dochter Elise Alina

Jenny Broft-Schreven en haar man Alain Broft zijn op Valentijnsdag ouders geworden van dochtertje Elise Anna Broft. De Grand Prix-amazone meldde de geboorte van haar eerste kindje op Facebook.

Broft-Schreven maakte bij de junioren deel uit van het gouden EK-team en won in haar periode bij de young riders twee keer Europees teamzilver. Bij de senioren boekte ze grote successen met Krawall (Focus x Roemer) en nam in 2012 deel aan de FEI Wereldbekerfinale in ‘s-Hertogenbosch. Ze is eveneens actief als jurylid tot en met de Grand Prix.

Bron: FB/Horses.nl