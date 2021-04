Joyce van Rooijen bevallen van zoontje

Grand-Prix amazone Joyce van Rooijen en haar man Simon van Rooijen zijn trotse ouders geworden van een zoon. De bondscoach van de Paralympische dressuur maakt via een facebook bericht bekend dat haar zoontje Bryan Benjamin van Rooijen op 5 april 2021 is geboren. Van Rooijen schrijft: "Ons huis is gegroeid met twee extra voetjes. Je bent geboren om te schitteren net als de sterren in de hemel!"

Het koppel trouwde op 12 september 2020 en maakten op 29 oktober de zwangerschap bekend. Ze schreef toen op facebook: “Naast onze fantastische bruiloft hebben we nog een nieuwtje om te delen, vanaf eind maart zijn we met zijn drieën! We zijn enthousiast en dankbaar!”

Bron: Horses.nl