Kleinzoon voor Annemarie Sanders-Keijzer

Annemarie Sanders-Keijzer is oma geworden, haar dochter Stacy is de gelukkige moeder. De baby, een jongetje, is 26 juni geboren en heeft de naam Che gekregen.

Annemarie Sanders-Keijzer, die onder andere met haar toppaard Amon (Angelo XX x Donar) zeven keer Nederlands kampioen werd en teamzilver won op de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona, is dolgelukkig met het heugelijke nieuws. “Ja ik ben oma geworden! Iets wat ik heel lang heel graag wilde. Alles gaat goed, het is een zoon, hij is vorige zondag 26 juni geboren en heet Che.”

Meer genieten zonder verplichtingen

“Ik vind dit echt heel bijzonder. Zo bijzonder dat ik mijn paard verkocht heb. Ik wil meer genieten zonder verplichtingen en elke dag naar stal te moeten. Het is tijd om te genieten met onze familie. Naast mijn dochter heb ik ook nog zoon Jessey.”

Bron: CHIO