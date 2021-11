Laura Tomlinson en haar partner Mark zijn op maandag 8 november ouders geworden van Tommy George. Voor de Britse dressuuramazone en polospeler is het hun vierde kindje. In 2014 werden ze ouders van Annalisa, in 2017 van Wilfred Simon en in 2019 van Hanni Rose. "Dit is de eerste van mijn bende die helemaal 'Tomlinson' lijkt, eindelijk heeft Mark eentje die op hem lijkt", kondigt de amazone gekscherend de geboorte van haar zoon aan.