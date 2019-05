Na Ons Yvon ziet ook Ons Exclusive Steef het levenslicht

Begin dit jaar kwam er bij Boer Zoekt Vrouw-paardenboerin Steffi Verhagen een merrieveulen ter wereld dat naar Yvon Jaspers werd vernoemd, Ons Yvon. Inmiddels is er ook een veulen naar de broer van Jaspers vernoemd, Ons Exclusive Steef. Steef Jaspers is weliswaar niet op de voorgrond betrokken bij de paardensport, maar heeft backstage al jaren een warme band met de hippische wereld. Met zijn bedrijf verzorgt Steef Jaspers onder andere de standbouw voor de diverse winkeltjes op de Dutch Masters.

Verhagen maakte furore in het programma Boer Zoekt Vrouw en vond in presentatrice Yvon Jaspers een waardige vertrouwenspersoon en vriendin. Dat uitte zich ondermeer toen de nuchtere paardenfokster begin dit jaar een merrieveulen vernoemde naar de presentatrice. Dat het contact tussen Verhagen en Jaspers nog steeds goed is bleek de afgelopen dagen wel toen de twee samen in de VIP-loges in Ermelo het Nederlands Kampioenschap dressuur volgden.

Standbouw

Het grappige toeval is dat juist Yvons broer Steef al sinds jaar en dag met zijn bedrijf PPSolutions de standbouw voor de diverse winkeltjes, de Hospitality-ruimtes en Rolex Skybox verzorgt voor de Dutch Masters. Jaspers doet dit in samenwerking met Bas Verhoeven van V2 Facility. Steef is misschien zelfs wel langer betrokken bij de paardensport dan zijn zus, maar is hij meer de man van backstage.

Naamgenoot

Toen bekend werd dat Yvon een naamgenoot in de paardenwereld had verkregen, bracht dat Verhoeven op een idee en beloofde hij Steef ditzelfde te doen wanneer bij hem op stal een hengstveulen ter wereld zou komen.

Dat hengstveulen zag de avond na het NK in Helvoirt het levenslicht. De donkerbruine nakomeling van Toto Junior (v. Totilas) en de NMK-merrie Exclusive Time (v. Apache) heeft de naam ‘Ons Exclusive Steef’ gekregen. “Uit waardering voor de jarenlange prettige samenwerking met Steef Jaspers, maar natuurlijk ook gevoed door een vleugje humor”, laat Verhoeven weten.

Bron: Horses.nl