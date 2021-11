De Portugees Rodrigo Almeida, die in september zijn eigen stal is begonnen, verwacht in mei een kindje.

De in Nederland wonende springruiter verschijnt regelmatig op internationaal concours met diverse paarden, waaronder ook Jorden van de Kruishoeve (v. Nabab de Reve) waarmee hij vorige maand nog de derde plaats bemachtigde in het 5*-parcours over 1.55m in Oslo.

Bron: Horses.nl