Schneider’s voormalig toppaard Forward Looking bevallen van Glamourdale-merrieveulen

In de stallen van Dorothee Schneider is een merrieveulen geboren uit haar voormalige toppaard Forward Looking (v. Fidermark NRW). De 21-jarige Wesfaler is hiermee voor de vierde keer moeder geworden. Eerder tekenden ondermeer Totilas, Escamillo en de Westfaalse premiehengst Villeneuve al voor het vaderschap. Dit jaar was het Wereldkampioen Glamourdale (v. Lord Leatherdale) die zorgde voor een mooi en gezond merrieveulen.

De dochter van Fidermark was jarenlang het toppaard van Dorothee Schneider. Forward Looking kwam als vierjarige bij Schneider op stal nadat ze als driejarige al vierde was geworden op het Bundeschampionat. Daarna beleefde Forward Looking een succesvolle carrière met Grand Prix-overwinningen in Aken, Münster, Fritz, Hagen en Bremen. Op de Duitse kampioenschappen in Balve liep de merrie onder Schneider naar een zesde en zevende plaats.

Bron: Horses.nl