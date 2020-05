Sterrehof’s Bylou schenkt Stoeterij Sterrehof een merrieveulen

Sterrehof's Bylou, de voormalige topper van Marc Houtzager, heeft een merrieveulen van United Touch S voortgebracht genaamd Phylou. De Phin Phin dochter, waarmee Houtzager meer dan twintig top 3-klasseringen behaalde en die op het hoogste niveau uitkwam, is vorig jaar met wedstrijdpensioen gegaan.

Bylou droeg haar veulen zelf. Ivo en Ellen Campagne zijn de fokkers van het veulen.

Allereerste nakomeling van Sterrehof’s Bylou

Ivo en Ellen Campagne zijn enthousiast over hun fokproduct: ”We zijn blij verrast met de geboorte van Phylou. Het prachtige, rassige merrieveulen is de allereerste nakomeling van Sterrehof’s Bylou.”

Succesvol in de sport

Vanwege de sport werd Sterrehof’s Bylou niet eerder ingezet voor de fokkerij tot afgelopen jaar. De KWPN’er won onder andere wedstrijden in Oliva en Villach. De merrie was ook succesvol op Nederlandse bodem door in 2015 een 1.45m-rubriek op Jumping Amsterdam te winnen.

Bron: Horses.nl/Stoeterij Sterrehof