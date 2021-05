Totilas-veulen uit Forward Looking geboren

In de stallen van Dorothee Schneider is een hengstveulen geboren uit haar voormalige toppaard Forward Looking (v. Fidermark NRW). De 20-jarige Wesfaler heeft hiermee haar derde veulen gekregen. In 2020 kreeg ze een zoon van de premiehengst en sporttestwinnaar Escamillo (v. Escolar). In 2018 werd ze voor het eerst moeder van een hengstveulen van Villeneuve (v. Vitalis).

Schneider schreef op Instagram: ”Bijna tegelijkertijd met de tragische dood van Rosi, werd hier thuis een Totilas-zoon geboren. Het nieuws van de geboorte bereikte me toen ik in het ziekenhuis in Pforzheim lag.”

Total Treasure MK

Gisteren onthulde Schneider de naam van het veulen, waarvan de vader de legendarische Totilas (v. Gribaldi) is. ”Het is gewoon een totale schat en daarom heet hij nu ook: Total Treasure MK. Hij geeft graag kusjes, wordt graag geknuffeld en zelfs als hij hooi krijgt, laat hij zich niet storen. De afkorting ‘MK’ achter zijn naam staat voor de twee eigenaren, Eva Maria Mann en Gabriele Kippert.”

Bron: Horses.nl/St-Georg/Instagram