Geen kampioenschappen voor dressuuramazone Laura Zwart

De Friese dressuuramazone Laura Zwart is een tijd uit de roulatie. Zwart kwam vorige week naar ten val bij het opstijgen en liep de nodige botbreuken op. Voor de succesvolle amazone betekent het dat ze deze zomer geen kampioenschappen kan rijden. Op Facebook schrijft Zwart: "Het zal even tijd kosten, maar het gaat allemaal weer goed komen."

Laura Zwart schrijft op haar Facebookpagina wat er gebeurde: “Vorige week maandag een naar ongeluk gehad. Bij het opstappen kwam ik met mijn voet in de staart. Het paard schrok daar zo van, dat ze het op het bokken zette. Uiteindelijk viel ik er af op het beton en voelde zelf wel dat het niet goed was. Onze stagiaire Iris Van Veen heeft het zien gebeuren en ondanks dat ze vreselijk was geschrokken, heeft ze heel daadkrachtig gehandeld. Ze heeft Eric gealarmeerd, paard op stal gezet en meteen de ambulance gebeld. Uiteindelijk na een paar uur in het ziekenhuis kwam de chirurg ons vertellen dat het er niet zo goed uitzag. Resultaat 13 gebroken ribben, sleutelbeen gebroken, klaplong, gekneusde long, scheurtjes in de wervels en doornuitsteeksels afgebroken….. de eerste dagen op de IC nog een paar dagen op de verpleegafdeling mocht ik zondagmiddag naar huis.”

Een enorme tegenslag voor Zwart die samen met haat partner Eric Naberink een dressuurstal runt in Oosterwolde. Maar de amazone is positief: “Ik ga op naar een goed herstel. Mijn levensmotto is nou eenmaal: Opgeven is geen optie!”

Bron Facebook Laura Zwart