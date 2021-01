Genomineerden ‘Hippisch Ondernemer van het Jaar’ bekend

Drie stallen zijn genomineerd voor de titel 'Hippisch Ondernemer van het Jaar'. De winnaar van de door de Stichting HIP Awards georganiseerde competitie, wordt bekend gemaakt tijdens de online KWPN-hengstenkeuring in januari.

Na een voorselectie zijn drie bedrijven geselecteerd die kans maken op de titel. Dat zijn: Les Chevaux, Stal Witte en Stal ’t Kabel.

Selectieprocedure

De jury van de HIP Awards selecteert bedrijven “die een uitstekende ondernemersprestatie geleverd hebben”. De bedrijven worden door de jury gescoord op onder meer onderscheidend vermogen, creativiteit en innovatief karakter. Kwaliteitsverbetering op welzijn en veiligheid, klantgerichtheid, personeelsbeleid, bijscholing en een financieel rendement spelen ook mee. Ook is van belang dat de ondernemers deelnemen aan collectieve regelingen in de sector zoals certificering, stallings- en lesovereenkomsten.

Innovatief

FNRS-bedrijf Les Chevaux uit Drenthe maakte indruk door duidelijke bedrijfspositionering, opvallende social media, gestructureerde opleidingsplannen met een bijzonder personeelsbeleid. Het bedrijf draait om recreatie, sport en vakantie met paarden. Ook Stal ’t Kabel is een FNRS-bedrijf, dat zich specialiseert in het opleiden van paarden én paardenmensen is genomineerd. De stal biedt trainingen op eigen paarden of manege(sport)paarden. Stal Witte is de derde genomineerde. Dit is de opfok-, handels- en africhtingsstal van Nico en Madeleine Witte, die zich specialiseert in jong dressuurtalent voor het hoogste niveau.

