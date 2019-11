George Morris definitief geschorst door SafeSport

George Morris, een van de meest vooraanstaande trainers ter wereld en oud Olympiër, is door de US Center for SafeSport nu definitief voor het leven geschorst. Morris zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag waarbij ook een minderjarige was betrokken. De pogingen van Morris om de schorsing in augustus opgelegd, op te heffen is niet gelukt. Zowel Morris als SafeSport gaven hierop geen commentaar zo meldt Chronicle of the Horse op hun website.

Morris, de voormalige chef d’equipe voor de Amerikaanse springruiters en oud Olympiër, werd beschuldigd van seksueel wangedrag met een minderjarige en kreeg in augustus een levenslange schorsing opgelegd door de USEF. Twee vermeende slachtoffers getuigden tijdens de arbitrage eerder deze maand. Morris ontkende de aanklachten en weigerde aan de Chronicle commentaar te geven over de arbitrage.

‘Het maakt niet uit hoe groot iemand in de sport is’

Ju’Riese Colón, CEO van het US Center for SafeSport stelde in een verklaring op de levenslange schorsing van Morris dat het Centrum grondig onderzoek heeft gedaan voordat het met de bevindingen naar buiten kwam. “Het maakt niet uit hoe groot iemand in de sport is, of hoe oud de beschuldigingen zijn, niemand staat boven de wet. Alle sporters moeten in staat worden gesteld om op te komen voor wat goed is en zich uit te spreken tegen wat zij weten dat verkeerd is. Het eerlijke proces van het Centrum is een cruciaal onderdeel om dat te realiseren, omdat het de deelnemers het vertrouwen geeft dat ze gehoord zullen worden, wat essentieel is om welzijn het middelpunt van de sportcultuur te maken.”

Grondig onderzoek

“Het centrum voert grondig onderzoek uit alvorens een aanklacht te doen, zoals levenslange schorsing”, aldus Ju’Riese Colón. “De slachtoffers in dit soort zaken leden niet alleen onder het misbruik en het meldden hiervan, ook kregen zij vaak veel kritiek te verduren omdat ze de moed hadden zich uit te spreken.”

Het Centrum gaf verder geen commentaar op specifieke zaken.

Bron Chronicle of the Horse