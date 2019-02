Georgina Bloomberg adopteert pony uit opvang voor zoontje

De Amerikaanse amazone Georgina Bloomberg heeft voor haar vijfjarige zoontje Jasper een pony aangeschaft. Ze ging er niet voor naar dure, gerenommeerde stallen waar pony's in de verkoop stonden, maar naar een opvang voor verwaarloosde paarden en pony's. "Elke keer als we stallen vrij hebben, proberen we die te vullen met dieren uit de opvang", vertelt Bloomberg. "Het kwam nu heel goed uit: het leven gered van een pony die meteen ideaal is voor m'n zoon."

“De tijd was rijp om een pony voor Jasper te kopen”, vertelt Georgina Bloomberg aan Chronicle of the Horse. “En het is altijd fijn om verwaarloosde dieren te redden zo veel als ik kan. We proberen er altijd één te adopteren.”

Voor de vijfjarige Jasper is het mini-paardje Teddy op stal gekomen. “Teddy is echt heel klein, de kleinste mini die ik ooit heb gezien. Maar dat is wel fijn want Jasper is een beetje timide, en ik wilde dus iets wat hem niet af zou schrikken”, aldus Bloomberg.

De Amerikaanse zet zich al jaren in voor het redden van paarden, maar ook andere dieren, in moeilijkheden. Zo vloog Bloomberg heen en weer vanuit Porto Rico om na de Hurricane Irma honden te redden en te evacueren naar Amerika.

Bron Chronofhorse.com