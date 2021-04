Gestolen pony Enterprise terug: ‘Wat is hij toegetakeld’

Enkele weken geleden werd de pony Enterprise uit zijn wei van eigenaar Hans Hendrikx in Lierop gestolen. Maandag werd Hendrikx herenigd met het stokoude dier, dat even geleden al door de politie werd gevonden. Omroep Brabant filmde de hereniging. De 75-jarige fokker zag zijn pony en zei: "Kom maar menneke. Och jongen toch, wat hebben ze toch met je gedaan?"

Het was een grote schrik voor de 75-jarige fokker Hans Hendrikx uit Lierop toen hij zijn shetlandpony wilde gaan verzorgen, maar een leeg weiland aantrof. “Zonder speciaal voer gaat hij dood”, vertelde de bezorgde ponyliefhebber toen aan Omroep Brabant. Al 31 jaar zorgde hij met veel liefde voor de inmiddels hoogbejaarde Enterprise en hij werd zelfs vier keer Nederlands kampioen.

Helemaal geschoren

“Daar blijft weinig herkenbaars van over als ze hem zo toetakelen”, kijkt Hendrikx geschrokken naar de shetlander die uit de trailer tevoorschijn komt. Het dier is geschoren en zijn manen zijn kortgeknipt. “Als je als pony je jas kwijt bent, dan ben je wel erg kwetsbaar. Dat vind ik pure dierenmishandeling!”, aldus een boze Hans.

‘Ze wilden hem kopen’

De dieven bleken zich zorgen te maken om de verzorging van de pony en hebben hem daarom meegenomen. Een dag later kreeg Hendrikx een vreemd telefoontje. “Ze zeiden dat ze hem wilden kopen, ze wilden natuurlijk de papieren erbij hebben. Ik laat een pony niet eerst weghalen en dan gedwongen verkopen”, blikt hij terug op dat telefoontje.

‘Omgekeerde wereld’

Toen de politie de pony vond en hem in beslag nam, gingen de activisten daar tegen in beroep. “Dat is volslagen de omgekeerde wereld”, reageert Hans verbaasd. Na een check van de Landelijke inspectiedienst bleek dat het dier inderdaad niet verwaarloosd is. “Ze geloofden het nog steeds niet, dierenactivisten zijn niet voor reden vatbaar.”

