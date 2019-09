Golden Oldies: Amor

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. De serie wordt afgetrapt met de Holsteiner-hengst Amor (Herrscher x Loretto), nog altijd één van de meest invloedrijke verervers in zowel de spring- als dressuursport.

Amor – die van zijn fokker de naam Heros mee kreeg – zag in 1959 het levenslicht in de stallen van Joh. Karp uit het Duitse plaatsje Hetlingen. Op tweejarige leeftijd werd de hengst voor 10.000 gulden door Hengstenassociatie Schagen (Sgldt) naar Nederland gehaald. Hier behaalde hij op de veemarkt in Utrecht het certificaat landbouwrijpaard en groeide uit tot een populaire dekhengst. Zijn nafok viel op dankzij de bergopwaartse bouw en manier van bewegen.

Geen makkelijk karakter

In de eerste paar jaren dekte de hengst veel merries, maar na de oprichting van het KWPN en de sluiting van de stamboeken Sgldt en NWP, werd Amor verkocht aan Johan Venderbosch. Er kwam een dip in het aantal dekkingen, omdat zijn nakomelingen veelal lastige karakters hadden. Toen men eenmaal zag dat zijn nafok opvallend presteerde in de sport, werden weer verschillende zonen – waaronder Zuidpool en El Corona – goedgekeurd.

Niet weg te denken uit fokkerij

Op basis van zijn nakomelingen werd Amor bij het KWPN preferent verklaard. De hengst werd 31 jaar oud en is tot op de dag van vandaag nog in de vorm van een bronzen standbeeld bij De Radstake van de familie Venderbosch te zien. Amor is niet weg te denken uit de moderne sportpaardenfokkerij. Onder andere Totilas, Jazz, Van Gogh, Sisther de Jeu, Tinka’s Boy en voormalig wereldkampioene Zekina Z voeren het bloed van de Holsteiner.

Video: Amor op 29-jarige leeftijd

Bron: Horses.nl