Golden Oldies: Doruto

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. De serie werd afgetrapt met Amor. Deze week staat de Trakehner-hengst Doruto (Komet x Pindar xx), die duidelijk zijn stempel heeft gedrukt binnen de Nederlandse fokkerij, in de schijnwerpers.

Doruto zag in 1962 het levenslicht bij stoeterij Kurhessische Hausstiftung Gutsverwaltung. Hij werd op tweejarige leeftijd gespot door de Nederlandse hengstenhouder Piet Meinardi, maar bedrijfsleider Uwe Rohwedder wilde minimaal 30.000 Duitse mark voor de hengst hebben. Hij stelde de hengst zelf voor op de Trakehner Hengstenkeuring in Neumünster. Daar werd Doruto afgewezen in verband met zijn blinde oog.

Goedkeuring in Nederland

Meinardi profiteerde van de afwijzing en bracht een bod op Doruto uit. Zijn bod van 3.000 Duitse mark werd, met enige tegenzin, geaccepteerd. Eenmaal op Nederlandse bodem werd de Komet-zoon aan zijn oog onderzocht, waaruit naar voren kwam dat zijn blindheid hoogstwaarschijnlijk was veroorzaakt door een verwonding. Niet lang daarna werd hij op de hengstenkeuring in Utrecht goedgekeurd voor het sportregister NWP. Daarna verhuisde hij voor 9.000 gulden naar Hengstenhouderij van den Bosch.

Merriemaker

Hoewel fokkers de eerste twee jaar wat terughoudend waren met het gebruik van Doruto, dekte hij het jaar daarna circa 130 merries. Zijn nakomelingen waren op jonge leeftijd niet opvallend, maar maakten op latere leeftijd al snel goede reclame voor hun vader. Onder het zadel ontwikkelden ze zich, mede dankzij het werkbare karakter, uitstekend en hadden veel aanleg voor het verzamelde werk. Doruto was een echte merriemaker en leverde een bijzonder groot aantal merries die op grootste wijze hebben bijgedragen aan de fokkerij.

Fokkerij

Doruto, die zelf op 26-jarige leeftijd overleed op zijn laatste verblijfplaats bij Cees Nell, bracht onder meer de Grand Prix-paarden Barbria van Tineke en Imke Bartels, Chevalier van Anne van Olst, Heruto van Coby van Baalen, Ideaal van Johann Hinnemann, Sven en Gonnelien Rothenberger-Gordijn en Banjo van Jo Rutten. Aan moederszijde doet hij goede zaken via (achter)kleinkinderen Voice, OO Seven en Bon Bravour. In 1974 werd Doruto op basis van zijn nakomelingen preferent verklaard.

Tineke Bartels en Barbria, Wereldbekerfinale Gothenburg 1996



Sven Rothenberger en Ideaal, Wereldbekerfnale ‘s-Hertogenbosch 1993



Eerdere Golden Oldies:

Amor

Bron: Horses.nl