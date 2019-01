Grégory Wathelet brengt eerbetoon aan vorig jaar overleden Forlap DC

De Belgische springruiter Grégory Wathelet bracht vandaag op zijn Facebookpagina een eerbetoon aan zijn vorig jaar overleden toppaard Forlap DC. Precies een jaar geleden moest Wathelet afscheid nemen van de getalenteerde vosruin.

De BWP-er brak in december 2017 zijn been tijdens longeren. Zijn hersteloperatie leek in eerste instantie succesvol verlopen te zijn, maar er traden steeds meer complicaties op. En dus moest de Wathelet de moeilijke beslissing nemen om het paard in te laten slapen.

Op zijn pagina deelt hij vandaag het volgende:

“Het is al een jaar geleden dat je ons verliet. Al blijft het altijd heel pijnlijk voor mij en voor veel mensen die jou kende, ik wil dat deze trieste verjaardag positief is… er gaat natuurlijk geen dag voorbij of ik denk aan jou. Je bent en blijft natuurlijk op een of andere manier altijd aanwezig bij mij en op stal. Ik wil je een eerbetoon geven met dit fragment van de reportage die Eurosport deze zomer maakte voor de Horse Excellence Show. Ik mis je heel erg…”#Forlap

Klik hier om de video te bekijken

Bron: Facebook/Horses.nl