Grote brand op stoeterij Saint-Lô, paarden gered

Vannacht verwoeste een grote brand twee stallencomplexen van de Franse staatsstoeterij Saint-Lô. De paarden, de meeste hengsten, die in de twee historische gebouwen stonden konden allemaal worden gered. De materiële schade is aanzienlijk, niet alleen zadels en hoofdstellen, maar ook een hele administratie, met onder meer de dekadministratie en identificatiepapieren van de paarden, is in rook opgegaan.

De brand ontstond om ongeveer drie uur vannacht. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat twee stalgebouwen van de stoeterij in de as werden gelegd. Twintig paarden die op dat moment in de stallen stonden, konden worden gered. De brand heeft grote gevolgen voor de stoeterij die midden in het dekseizoen zit. Inmiddels zijn 25 hengsten ondergebracht op een andere stoeterij.

Twee paarden moesten behandeld worden voor rookvergiftiging en stress.

Bron www.ouest-france.fr