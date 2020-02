Grote brand verwoest manege X-tern in Lelystad

Een grote brand heeft gisteravond paardensportcentrum X-tern in Lelystad volledig in de as gelegd. De brand werd rond 22:30 uur ontdekt door een buurtbewoner, meldt Omroep Flevoland op de website. Volgens de brandweer waren er geen mensen of dieren meer in het gebouw. 53 paarden die in de verblijven stonden, werden naar een weide gebracht.

De brandweer rukte met veel voertuigen uit. Lelystad kreeg hulp van korpsen uit omliggende gemeenten. De grote hal van de manege stond in korte tijd volledig in brand. De paarden die in de verblijven stonden, konden allemaal in veiligheid worden gebracht. De brandweer kon voorkomen dat het vuur naar andere gebouwen oversloeg. Er is bij de brand geen asbest vrijgekomen.

De verslaggever van Omroep Flevoland meldde dat veel verzorgers van de paarden naar het paardensportcentrum waren gekomen. Bij de ingang van de manege stonden rond middernacht ruim honderd bezorgde mensen. Ook burgemeester Ina Adema was naar de plaats van de brand gekomen om zich op de hoogte te laten stellen van de situatie.

Bron Omroep Flevoland