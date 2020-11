Grote modehuizen kijken af bij paardenwereld voor wintermodetrends 2020

Voor de paardensportwereld is het niet meer dan logisch maar nu lijken ook de grote haute couture modehuizen ervan overtuigd hoe stijlvol de paardensport is. De catwalks van Chanel, Louis Vuitton en Gucci voor deze herfst en winter waren overduidelijk geïnspireerd op de ruitermode. Het betekent niet direct dat je met jouw rijbroek en cap erop uit moet gaan buiten de stal of bak. Je kunt jouw liefde voor de paardensport heel subtiel terug laten komen in jouw stijl. Hieronder hebben we alle ‘paardenmeisje’ trends voor jou op een rij gezet.

Tweed

Geïnspireerd op ruiterjassen in tweed: jassen, blazers, jurken, broeken, rokken of zelfs een volledig broekpak van Tweed. Je kunt deze trend zo draagbaar of gek maken als je zelf wilt. Combineer tweed items met een spierwitte blouse voor een stijlvolle en elegante after-ride look. Dit is de makkelijkste trend van dit seizoen.

Caps

Chanel showde zelfs echte caps op de catwalk, maar we begrijpen dat je niet voor een uitstapje naar de supermarkt een cap op gaat zetten als ‘fashionstatement’.

Strakke en overknee laarzen

Een draagbare trend dan de ruiterspet of cap: strakke laarzen die geïnspireerd zijn op rijlaarzen. Een andere variant hiervan zijn overknee laarzen. Deze knie hoge laarzen doen ook denken aan rijlaarzen. Dit seizoen is de trend zo hoog mogelijk én zo strak mogelijk. De laarzen die we op de modeshow vonden, zagen eruit als lange leren sokken om de benen.

Dressuurjasjes

Ook het silhouet van ruiterjasjes is omarmd door de grote designers deze winter. Zo liet Brandon Maxwell damespakken zien op zijn catwalk. Ruiters zien het gelijk: hij werd zeker geïnspireerd door de hippische wereld.

Bit-details

Gucci omarmt bit details. Of het nou loafers of een tas is, bit details komen veelvuldig voor in de wintercollectie van 2020. Gucci is ook een inspiratiebron voor de ‘ready-to-wear’ collecties van retailers met een fijne prijs.

Hoe vertaal je deze trends naar een alledaagse look voor buiten de stal? We hopen dat we dit niet hoeven te zeggen maar laat je ‘echte’ paardrijkleding of schoeisel in de bak of stal. De paardrij geïnspireerde items die je nu kunt bij de retailers, die bewaar je dus voor buiten de stal of bak. Neem die items zoals rijlaarzen, suède riemen of paardenbit details en combineer bijvoorbeeld met een aangesloten broeken in je laarzen. Leren accenten en scherp uitgesneden blazers zijn ook te vinden in de modecollecties. Vind je dat te veel van het goede? Je kunt het ook simpel houden door kniehoge laarzen combineren met jeans of een geruite dames broek. Of de paardenmeisjeslook kun je natuurlijk ook helemaal in de stal laten en gaan voor alle andere trends van deze winter, we hebben de grootste hieronder benoemd.

Gezichtsbedekkende kledingstukken

Covid 2019 heeft ook zijn intrede op de catwalks gemaakt. Gezichtsbedekkende jassen en hoofddekels waren te zien bij ontwerpers als Maison Margiela in de herfst/winter 2020-collectie. De boodschap: draag een mondkapje! Nu het mondkapje verplicht wordt kunnen we het mondkapje maar beter omarmen. Afhankelijk van jouw stijl ga je voor een stijlvol en simpel zwart mondkapje of juist voor een statement item. Maar het belangrijkste blijft dat je gaat voor een mondkapje wat jouw en anderen goed beschermt. Zo is het belangrijk om erop te letten dat het mondkapje goed aansluit. Ook is het even belangrijk hoe je je mondkapje af- en opzet.

Geraffineerde glamour

De sophiscated glamour is het van nu. Weelderig, luxueus, alles erop en eraan máár op een niet ordinaire manier. Deze glamoreuze trend past perfect bij de stijlvolle hippische vrouw. Denk aan glitter, fluwelen en satijnen stoffen.

Balloon mouwen

Ballonmouwen zijn terug van weggeweest. Er is maar één regel als het om mouwen gaat dit seizoen: groot, groter, grootst! Van verfijnde ruches tot een XXL-mouw. Een mooie blouse met een grote mouw geeft een instant elegante en krachtige look.

Cape

De basic jas kan in de kast blijven komende winter. De cape is de opvallende trend als het gaat om jassen. Dan gaat het om capes in allerlei soorten en maten: met ruitjes, oversized, met mouwen, zonder mouwen of super strak.

Sneakers

Hoewel dit seizoen gedomineerd lijkt te worden door elegante en vrouwelijke trends, zijn sneakers toch een blijvertje in het straatbeeld. Klaar met laarzen? Met een gerust hart kun je nog steeds op een paar mooie sneakers verschijnen. In het straatbeeld zien we nog steeds Yeezy’s, Nike Air Max 90, Nike Air Force, Nike Air Max 270, All Stars, Vans en ook af en toe Nike Air Jordans.

Facts