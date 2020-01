Grote verrassing voor Lammert Tel: Gouden Speld bij eerste bezichtiging

Aftredend hengstenkeuringscommissielid Lammert Tel werd bij de eerste bezichtiging van de tuigpaarden verrast door het KWPN bestuur. Uit handen van Algemeen Bestuurslid Andries van Daalen ontving Tel de Gouden Speld voor zijn verdiensten in de hengstenkeuringscommissie tuigpaard de afgelopen negen jaar.

Verbouwereerd nam Lammert Tel zijn Gouden Speld in ontvangst. Tel is dit jaar aftredend als hengstenkeuringscommissielid, nu zijn reglementair toegestane termijn van negen jaar erop zit.

‘Rots in de branding’

De laatste jaren werkte Tel samen met voorzitter Johan Hamminga, die hem met mooie woorden toesprak namens de commissie. “Ik heb je de laatste zes jaar beter mogen leren kennen en jouw persoonlijkheid, voorkomen en uitstraling spreken en enorme kennis van tuigpaarden spreken enorm aan. Ik denk dat er geen tuigpaard is in Nederland, die jij niet kent. Je hebt een duidelijk mening, gestoeld op feiten. Je bent coöperatief: als je je mening hebt gegeven en er wordt anders besloten, dan kon je achteraf ook zeggen: goed dat het zo gebeurd is. En dat is jouw klasse. Je bent stressbestendig, staat als een rots in de branding en bent eerlijk en rechtvaardig. Het was een eer je te lleren kennen en ik heb diep respect voor jou als persoon en voor je vakkennis.”

Ook bestuurslid Andries van Daalen was te spreken over Tel. “Je bent negen jaar lid geweest van de commissie, en ik heb niets toe te voegen aan de woorden van Johan Hamminga, We zijn blij dat je dit voor ons hebt willen doen, en bieden je namens de leden en het Algemeen Bestuur de Gouden KWPN-speld aan.”

‘Nooit verwacht’

Lammert Tel reageert volkomen verrast: “Ik ben echt verbouwereerd, ik had dit nooit verwacht. Ik heb die werk al die jaren met heel vele plezier en toewijding mogen doen. Ik heb er veel van geleerd en het was een eer en een genoegen om dit voor dit prachtige stamboek te mogen doen en zo onze fokkers te mogen dienen. Bedankt!” Tel kon voor zijn ereronde, na het opspelden van de Gouden Speld, plaatsnemen achter de door Harm-Jan Veenstra gereden KWPN-hengst Icellie, die zijn dekbrevet mede dankzij Lammert Tel verdiende.

In het verrichtingsonderzoek komend voorjaar, het laatste voorjaarsonderzoek voor tuigpaardhengsten waarin de hengsten die nog in het traject zitten worden beoordeeld, zal Lammert Tel nog actief zijn in de hengstenkeuringscommissie. Daarnaast volgt hij Henk Rootveld op in de hengstenherkeuringscommissie, die wegens zijn leeftijd niet herkiesbaar was voor een tweede termijn. Ook zal Tel als jurylid op de merriekeuringen in actie komen voor het KWPN.

Bron: KWPN / Horses.nl