Dat er veel apps zijn om sportieve prestaties mee bij te houden zal geen verrassing zijn, maar wist je dat er ook een heleboel handige apps zijn die je paardrijtraining makkelijker en leuker maken? Dit zijn vier handige apps voor ruiters die je gratis kunt downloaden voor Android en iOs.

Endomondo

Endomondo is een gratis app en website die fitness leuk maakt en je helpt gemotiveerd te blijven. Met behulp van de app kun je gemakkelijk bijhouden hoe het ervoor staat met jouw training. De app is niet specifiek bedoeld voor ruiters, maar ook voor bijvoorbeeld hardlopers en mountainbikers. Voor deze andere sporten zijn er ook een hoop andere apps beschikbaar die vergelijkbaar zijn van Endomondo, maar het mooie van Endomondo is dat je de mogelijkheid hebt om paardrijden in te stellen als activiteit. Start de app aan het begin van je training om achteraf te zien hoe lang je hebt getraind, hoe hard je ging, hoeveel kilometer je hebt afgelegd, wat de snelste tijd was en nog veel meer. Ook is het leuk dat je na afloop je route kunt bekijken op de kaart.

Equilab

Equilab is speciaal ontwikkeld voor ruiters en helpt je om samen met je paard jouw doelen te bereiken. De app volgt de bewegingen van het paard automatisch en deze waardevolle informatie kun jij als ruiter terug bekijken. Voeg je stal en paarden toe en maak contact met andere ruiters in de app. Je kunt allerlei relevante personen toevoegen, van je paardenvrienden tot de dierenarts en je coach tot de hoefsmid. In de kalender in de app kun je jouw trainingen en wedstrijden inplannen en je kunt jouw positie live delen met je team tijdens het rijden. Deze app wordt voornamelijk gebruikt door ruiters die wedstrijden rijden en is geschikt voor alle disciplines, zoals dressuur, western, springen, polo, paardenraces en meer.

Locus map

Locus Map biedt verschillende soorten kaarten van over de hele wereld die je kunt raadplegen op je mobiele telefoon. Je hebt een ruime keuze uit ruiterroutes, wandel- en fietskaarten, maar ook zeekaarten of stadsplattegronden. Met GPS weet je altijd jouw exacte positie. In de app kun je voor een bestaande route kiezen maar het is ook mogelijk om een eigen route te importeren. De app heeft stembegeleiding, dus tijdens het rijden hoef je niet op je telefoon te kijken.

Safe Rider

Met Safe Rider ga je in je eentje veilig op pad. De app is ontwikkeld voor ruiters, maar kan ook voor andere sporten gebruikt worden. Met Safe Rider registreer je jouw gereden route en snelheid. Ook markeer je jouw startpunt, waardoor je de route weer terug kunt vinden als je verdwaald bent. Wat echt een groot voordeel is van deze app, is het val-alarm met gps-locatie. In geval van nood kun je contacten inlichten waar je bent.