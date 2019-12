Hans Brugman Sr. op 100-jarige leeftijd overleden

Hans Brugman Sr. is gisteren op 15 december overleden. De 100-jarige Brugman was de eerste voorzitter van de Military Boekelo en heeft veel betekend voor de Nederlandse eventingsport.

Brugman werd drie maal Nederlands kampioen jachtpaarden in 1988, 1989 en 1992 en zijn dochter Madeleine Brugman reed op internationaal niveau mee in de eventing-sport.

KNJV

De 100-jarige Brugman was sinds 1963 lid van de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging, vervulde alle bestuursfuncties en reorganiseerde als voorzitter de KNJV tot een bloeiende organisatie die dit jaar haar 100-jarige bestaan vierde. In 1982 richtte hij het huidige Huntcommittee op en ontwikkelde daarmee vele nieuwe jachten. In 1989 werd Brugman benoemd tot Ere-lid, daarnaa tot Joint Master en reed een totaal van 481 KNJV-jachten.

Orde van Oranje Nassau

De oud-voorzitter van Military Boekelo was ook Lid in de Orde van Oranje Nassau en Drager van het Oorlogsherinneringskruis met de Gespen: “Oorlogsdienst Koopvaardij 1940-1945”, “Middellandse Zee 1940-1945” en “Oost-Azië – Zuid Pacific 1942-1945.”

Op 97-jarige leeftijd reed Brugman Sr. zelf nog steeds paard en kreeg hij nog elke maandag les van Roeli Bril. Tegen de Tubantia zei de fitte Brugman drie jaar geleden: “Ik heb zelf nog een ruin bij mijn huis in Ambt-Delden. Dat is Rocky Rebel. Op maandag rijd ik paard. Ja, ik ben er ook wel eens afgevallen. Maar ik heb nog nooit iets gebroken.” Brugman werd 100 jaar.

Bron: Horses.nl/KNJV/Tubantia