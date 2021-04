Hans-Jürgen Meyer nieuwe voorzitter Förderkreis Olympische Reiterspiele

Voormalig internationaal Grand Prix-ruiter Hans-Jürgen Meyer is de nieuwe voorzitter van Förderkreis Olympische Reiterspiele (FORS). Hij neemt het stokje over van de vorig jaar overleden Hans-Dietmar Wolff. Meyer was voorheen voorzitter van het Deutsche Reiter- und Fahrer-Verband (DRFV).

De FORS is in 1967 opgericht en heeft in haar vijftigjarig bestaan bijgedragen aan het winnen van talloze Olympische- en wereldkampioenschappen in de paardensport. De FORS draagt in alle disciplines bij aan trainings- en onderhoudskosten en brengt getalenteerde ruiters en paarden bij elkaar.

De FORS heeft een nieuwe vice-president gevonden in dr. Dietrich Baumgart, voormalig Europees kampioen eventing bij de junioren. Verdere leden zijn Dipl.-Ing. Gerd von Spieß, Dipl.-Kaufmann Franz Bürmann en Rolf Schettler.

Bron: Pferd Aktuell