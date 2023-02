Helgstrand in een nieuw zakelijk avontuur

Andreas Helgstrand heeft in een nieuwe samenwerking met Lars Seier Christensen, en met voormalig minister van Buitenlandse Zaken Anders Samuelsen als CEO, het bedrijf UV Equestrian opgericht. Het bedrijf zal UV-lampen verkopen aan de paardenwereld.

Het UV-licht zal virussen en bacteriën kunnen doden, waardoor het risico van ziekten in paardenstallen wordt verminderd. Het bedrijf zal zich in eerste instantie richten op de Deense en Duitse markt, maar zal later uitbreiden naar andere landen. Zij verwachten het UV-licht aan de bredere paardenmarkt te kunnen verkopen.

Het bedrijf is in gelijke mate in handen van Equestrian Ventures, eigendom van Andreas Helgstrand, en UHV, eigendom van Lars Seier Christensen. Anders Samuelsen is aangesteld als algemeen directeur.

Seier en Samuelsen werken al geruime tijd aan UV-licht, waarvan zij oorspronkelijk hoopten dat het kon worden gebruikt in de strijd tegen Covid-19. Voorspeld wordt dat UV-licht een van de belangrijke instrumenten zal worden in de strijd tegen bijvoorbeeld griepepidemieën.

Bron Ridehesten