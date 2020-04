Hendriks: ‘Wij denken dat de topsport er klaar voor is’

Maurits Hendriks liet vanavond bij de NOS weten dat NOC-NSF, waar hij technisch directeur is, denkt dat topsporters weer aan het trainen kunnen. In diverse Duitse deelstaten is dat al zo en in Nederland liggen de protocollen klaar. "We hebben hele duidelijk protocollen ontwikkeld samen met het RIVM en denken dat de topsport er klaar voor is als het kabinet daar ruimte voor zou geven" zegt Hendriks.

Aanstaande dinsdag wordt bekend of de huidige maatregelen in het kader van de coronacrisis verruimd worden of niet. Op dit moment zijn topsportaccomodaties, inclusief het KNHS-centrum in Ermelo, dicht. Hendriks: “We gaan uit van de RIVM richtlijnen, daar is geen twijfel over. Met inachtneming van het protocol zoals handen wassen en thuisblijven bij de geringste klachten.”

Ervaring opdoen

Of de topsporters inderdaad weer kunnen gaan trainen op de accommodaties weet Hendriks niet. “Wij hebben de zaak mogen bepleiten, maar begrijpen ook dat er heel kritisch naar gekeken wordt.” Met het openen van de trainingsfaciliteiten voor topsporters hoopt Hendriks “ervaring op te kunnen doen die wellicht kan helpen om de rest van Nederland later ook weer aan het sporten en bewegen te krijgen.”

Bron: NOS / Horses.nl