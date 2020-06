Hengst Jasper was de mooiste en sterkste

Professionals in de paardensport willen niets liever dan nazaten van kampioenspaarden. Veulens die met de juiste genen opnieuw tot kampioenen kunnen worden opgeleid. Het mooiste en meest aansprekende voorbeeld is Jasper. Een Friese hengst die hoge ogen gooide. Dit jaar ging Jasper met pensioen. Zijn verhaal.

Het Friesche paard is wereldwijd geliefd. Op de jaarlijkse hengstenkeuring van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS) in het WTC in Leeuwarden komen de mooiste voorbij. Jasper was tot nu toe de grootste topper.

Dit jaar liep Jasper er voor de laatste keer zijn rondjes, een groot spektakel. Fans, zowel volwassenen met een chique Burkely tas als kinderen met een rugzak kind, stonden op de banken voor deze diepzwarte en gespierde hengst. Er werd zelfs hier en daar een traantje weggepinkt. Zijn voorkomen, zijn uiterlijk, zijn zichtbaar sterke lijf. Het ontroerde menigeen. Zelfs fans uit Amerika waren dit keer speciaal naar Leeuwarden gekomen om de hengst voor de laatste keer in het openbaar te zien draven.

Zo’n tophengst kan veel geld opbrengen. Eigenaar Taeke Wijma uit Jislum heeft aanbiedingen genoeg gehad. Uit zowel binnen- als buitenland. Menig paardenfokker had graag in Jasper willen investeren. De familie Wijma heeft echter alle aanbiedingen voor Jasper afgeslagen. Taeke Wijma: “We zijn wel eens verleid om hem te verkopen, maar dan hadden we nooit meer plezier van hem gehad. Dan zou hij in het buitenland terecht zijn gekomen. Je hoeft iets dat goed is niet altijd te verkopen.”

Hengst Jasper was een geboren entertainer

Wat wel tot de mogelijkheden behoorde was het investeren in een veulen van Jasper. Een Friese hengst met de juiste genen. Daar hoef je geen luiertas voor mee te brengen, wel een flinke hoeveelheid geld. Voor de leek is dat vaak onbegrijpelijk, voor de kenner logisch: in de paardensport gaat veel geld om. De aanschaf, het trainen en verzorgen van paarden om er kampioenen van te maken, vraagt een enorme investering. Een investering die zich mogelijk terugbetaalt als het paard de top bereikt, én voor flink wat nazaten zorgt met de juiste genen. Sinds 1 mei van dit jaar is van Jasper, nu hij op zijn 25ste met pensioen is gegaan, alleen nog diepvriessperma te verkrijgen.

Harry Middelaar, de man die de laatste jaren Jasper trainde, weet wat het geheim van Jasper is. Aan de media vertelde hij: “Hij heeft van nature een heel mooie beweging en kan zijn achterste voeten heel diep en makkelijk onder zijn lichaam brengen. Dat hij nog zo soepel is, komt omdat hij nog iedere dag beweging krijgt. Als Jasper in de arena staat, reageert ‘ie enorm en trekt ‘ie gelijk z’n spieren aan. Hij is een geboren entertainer.”

Naast Jaspers fantastische uiterlijk was hij jarenlang bij het KFPS de hengst met de meeste dekkingen en daarmee voor de paardenfokkerij van een grote betekenis. In 2002 werd hij kampioen van de hengstenkeuring en in 2011 werd hij preferent verklaard.

In al die jaren werd hij meer en meer populair en heeft hij voor vele nazaten gezorgd. Wereldwijd heeft Jasper nu 26 goedgekeurde mannelijke nakomelingen en hij bracht een scala aan kampioenen voort. Allemaal zoons van Jasper 366.

Duurste paard ooit leverde zeventig miljoen dollar op

Speculeren hoeveel geld de familie Wijma voor Jasper had kunnen krijgen? Een bedrag noemen is lastig. We weten in ieder geval dat het duurste paard ooit verkocht maar liefst zeventig miljoen dollar opleverde. Het ging om de volbloed hengst Fusaichi Pegasus. Een Ier legde deze miljoenen dollars voor hem neer. Hij dier verdiende voor zijn eigenaar bakken geld door wedstrijden te winnen en later werd hij als dekhengst ingezet. Op 2 in de lijst van meest dure paarden staat Shareef Dancer. Shareef leverde veertig miljoen dollar op, en werd gekocht door de Emir van Dubai.

Overigens biedt de aanschaf van een veulen geen garantie op grote winst bij verkoop. Na drie tot vier jaar stalling bij een professionele partij moet worden bekeken of het paard lichamelijk in vorm is en goedgekeurd wordt. Dan bestaat de mogelijkheid het dier met winst te verkopen. Het is ook mogelijk om het dier vervolgens te gaan trainen, zodat de opbrengst – zo mogelijk – hoger uitvalt.