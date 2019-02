Hermès’ fokker Grad Gijsbers overleden

De Brabantse fokker Grad Gijsbers is dinsdag 12 februari op 82-jarige leeftijd onverwachts overleden. Gijsbers is onder meer bekend als fokker van de KWPN-hengsten Hermès (Easy Game x Flemmingh) en Johnny Cash (Bon Bravour x Flemmingh).

Gijsbers kocht op 23-jarige leeftijd de Groninger-merrie Wiesje (v. Majesteit Hendrik), met wie hij een succesvolle dressuurstam heeft opgebouwd. Uit haar nalatenschap komt onder meer de moeder van Hermès en Johnny Cash, de elite preferente EPTM-merrie Bukkie.

Grand Prix-paarden

Gijsbers fokte vijf prestatiemerries en 38 sportpaarden die op Z-niveau of hoger lopen. Sandreo-zoon Aswin, Gribaldi-zoon Cristall’s Il Divo, Vivaldi-zoon Clever Boy, Jazz-zoon Mister Zeb en diens volle T.Movi Star lopen in de Grand Prix-dressuur.

Avondwake

De avondwake is op vrijdag 15 februari om 19.00 uur in de H. Antoniuskerk in Loosbroek. Van 15.00 tot 17.00 uur en na de avondwake kan er thuis afscheid genomen worden. Zaterdag 16 februari is de uitvaartdienst om 11.00 uur in bovengenoemde kerk, waarna aansluitend de begrafenis plaatsvindt op de parochiebegraafplaats.

Bron: KWPN