Het jaar in beelden van Arnd

Over een aantal dagen gaat 2018 over in het nieuwe jaar. Het afgelopen jaar waren Arnd Bronkhorst en zijn fotografen wereldwijd bij vele evenementen aanwezig, waaronder de Wereldruiterspelen in Tryon, CHIO Aken, Jumping Amsterdam, Indoor Brabant en de FEI Nations Cup. Arnd deelde een video van alle magische momenten, bekijk de video hieronder.