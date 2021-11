Het verzekeren van je paardrijspullen

Paardrijspullen aanschaffen is niet goedkoop. Van een zadel tot aan het hoofdstel, je rijlaarzen en paardrijkleding: je hebt behoorlijk wat benodigdheden nodig om je favoriete sport uit te kunnen oefenen. Wil jij je paardrijspullen goed verzekeren tegen schade, diefstal of verlies? Lees dan snel verder. Hieronder lees je namelijk precies hoe je je paardrijspullen het beste kunt verzekeren.

Binnenshuis

Je paardrijspullen vallen binnenshuis onder je inboedelverzekering. Dit houdt in dat bij schade, diefstal of verlies je verzekering de dagwaarde van de paardrijspullen zal uitkeren. Een inboedelverzekering afsluiten is in Nederland niet verplicht. Wel is het verstandig, aangezien je hiermee al je spullen goed verzekert. Let altijd goed op de polisvoorwaarden. Bewaar je je paardrijspullen bijvoorbeeld in een losstaand schuurtje? Houd er dan rekening mee dat dit niet onder de inboedel valt. Ook als je je spullen op de manege zou bewaren, gelden hier weer andere regels voor. Daarnaast stelt de verzekering vaak bepaalde voorwaarden. Zo moet je de schade binnen enkele werkdagen melden en ben je niet verzekerd als je de schade zelf zou veroorzaken. Eventueel kun je extra modules afsluiten (zoals de allrisk) waarmee je wel verzekerd bent tegen schade door eigen toedoen.

Buitenshuis

Aangezien je je paardrijspullen voornamelijk buitenshuis gebruikt, is de kans aannemelijk dat deze beschadigen, verloren raken of gestolen worden als je niet thuis bent. Dekt de inboedelverzekering in dit geval de schade? Helaas niet. De verzekering geldt namelijk alleen voor binnenshuis. Wel bestaat er een extra module waarmee je ook buitenshuis je inboedel kunt verzekeren. Op deze manier kun je je paardrijspullen met een gerust hart meenemen naar de manege, wedstrijden en evenementen. Mocht je je paardrijspullen op de manege bewaren, dan vallen deze onder de buitenhuisdekking van je verzekering. Er bestaat echter ook een speciale hobby- en sportartikelenverzekering. Deze verzekering is duurder, maar biedt wel een betere dekking. Je kunt hiermee je paardrijspullen bijvoorbeeld ook verzekeren als je op reis gaat. Dit is ideaal als je internationale wedstrijden rijdt.

Buitenritten en verzekering voor jezelf

Tijdens buitenritten zijn je paardrijspullen verzekerd als je een buitenshuisdekking afsluit of voor de hobby- en sportartikelenverzekering kiest. Hoewel een ongeluk in een klein hoekje zit, kunnen een aantal tips ervoor zorgen dat jij je extra goed voorbereidt op een buitenrit. Tot slot loop je als ruiter zelf ook enig risico. Zo zou je kunnen vallen of een blessure kunnen oplopen. In principe valt alle schade die jij zou kunnen oplopen onder je zorgverzekering. Eventueel zijn er extra modules die handig zijn om af te sluiten zoals zorg in het buitenland (als je internationale wedstrijden of evenementen bezoekt) en spieren & gewrichten (voor als je een blessure oploopt).