Hippische wetenschappers Van Dierendonck en Visser ontvangen eervolle benoeming ISES

De twee Nederlandse paardenwetenschapsters Machteld van Dierendonck en Kathalijne Visser-Riedstra werden door het bestuur van de International Sociëty for Equitation Science (ISES) in het zonnetje gezet. Ze ontvingen een levenslang erelidmaatschap van de organisatie voor hun werk.

Bij ISES staat objectief en systematisch onderzoek naar het welzijn van het gereden paard voorop. Machteld van Dierendonck en Kathalijne Visser zijn al vele jaren actief binnen en buiten deze wereldwijde organisatie. Visser maakt (onder andere) momenteel deel uit van de tienkoppige internationale commissie die de FEI adviseert over het verbeteren van het welzijn van het sportpaard.

Slecht onderzoek is geen onderzoek

Van Dierendonck kennen we als een absoluut bevlogen paardenmens. In het verleden was niet altijd elke organisatie blij wanneer Machteld zich tegen zaken aan bemoeide. Dat is aan het veranderen sinds er een breder maatschappelijk debat gevoerd wordt en er behoefte is aan meer kennis in plaats van meer herrie en onrust. Machteld is een hardliner waar het gaat om de kwaliteit van research. Slecht onderzoek is geen onderzoek. Daarmee houdt ze niet alleen jonge onderzoekers scherp.

Erelidmaatschap

Het bestuur van ISES erkent deze kwaliteiten en waardeert ze met een levenslang erelidmaatschap van de organisatie. Van Dierendonck en Visser horen daarmee tot een select gezelschap. Nederland mag trots (en de branche blij) zijn dat deze nuchtere oplossingsgerichte wetenschapsters zo een duidelijk stempel weten te drukken op het wereldtoneel. Zo blijven we als paardenland innovatief en voorop lopen.

Bron Facebook