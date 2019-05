Hoe gaat het met.. Amazing Star

De KWPN Verrichtingskampioen van 2008 en Pavo Cup-winnaar van 2010, Amazing Star (Flemmingh x Ferro), werd in 2012 verkocht naar Japan. Op Nederlandse bodem presteerde de donkerbruine hengst in het ZZ-Licht dressuur onder Theo Hanzon en tekende voor het vaderschap van onder andere de goedgekeurde hengst Five Star. Maar hoe gaat het nu met hem?

Amazing Star werd in 2008 op driejarige leeftijd als verrichtingskampioen goedgekeurd bij het KWPN. De hengst liep naar een totaal van 81,5 punten en kreeg onder andere een negen voor zijn expressieve galoppade. In 2010 won Amazing Star onder Theo Hanzon de Pavo Cup voor vierjarigen en kreeg van testruiter Carl Hester de ultieme tien voor zijn rijdbaarheid.

Verkoop naar Japan

De hengst begon op overtuigende wijze aan 2011 door de KWPN Hengtencompetitie klasse M dressuur te winnen en werd datzelfde jaar geselecteerd voor het WK Jonge Dressuurpaarden. In 2012 bracht Hanzon Amazing Star een aantal keer uit in het ZZ-Licht dressuur. Niet lang daarna werd hij verkocht naar Japan, waar Mr. Makino de teugels overnam.

Goed contact onderhouden

Marianne Hendriksen fokte Amazing Star uit de merrie Thalia Vrouwe, een volle zus van Grand Prix-paard Undercover. Ze heeft nog altijd contact met de eigenaren van Amazing Star. “Afgelopen jaar was Maya Makino op de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo, en daar heb ik haar ontmoet”, vertelt Hendriksen.

Grand Prix

“In 2015 heeft de heer Yukiko Makino twee eerste plaatsen behaald in de Intermédiaire I en begin 2016 hebben ze voor het eerst Grand Prix dressuur gereden, maar toen behaalden ze net geen 60%. De heer Makino is inmiddels al over de zeventig, vandaar dat één van zijn dochters en een andere mevrouw Amazing Star rijden. In Japan worden niet zoveel wedstrijden gereden, en als er wel een wedstrijd is, dan zijn ze soms wel twee dagen onderweg”, vervolgt de fokster.

Kinderen

Bij het KWPN zijn 163 nakomelingen van de Flemmingh-zoon geregistreerd. Twee zonen zijn goedgekeurd als dekhengst: de dit jaar naar Andreas Helgstrand verkochte Five Star (mv. Rohdiamant) hij het KWPN en Goldberg (mv. San Remo) bij meerdere Duitse stamboeken. Twee nakomelingen lopen in de internationale dressuursport. Dat zijn Finest of Class (uit Unique of Class v. Lord Sinclair I) en Fellow (uit Vanea v. Rousseau).

