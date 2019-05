Hoe gaat het met.. Etoile

De KWPN-goedgekeurde Etoile (Don Schufro x Rubinstein I) werd in 2012 aan de Russische Nataliya Bronnikova verkocht. De hengst begon zijn carrière in Nederland onder het zadel van Dinja van Liere, met wie hij in 2013 op de tiende plaats eindigde in de Pavo Cup. Twee jaar later nam Olga Sergeenkova in Rusland te teugels over.

“Samen met Olga kwalificeerde Etoile zich voor het WK voor Jonge Dressuurpaarden en eindigde daar uiteindelijk op de achtste plaats in de kleine finale voor zesjarigen”, vertelt eigenaresse Bronnikova. “Het jaar daarop heet hij een aantal nationale en internationale wedstrijden in Rusland gewonnen.”

Grand Prix-debuut

“We hebben de Lichte Tour overgeslagen. Etoile liet altijd al zien heel veel talent voor de passage en piaffe te hebben, en in oktober 2018 heeft hij samen met zijn nieuwe ruiter Evgeny Sharangovich zijn Grand Prix-debuut gemaakt. Dat was gelijk een succes met 66,341%”, vervolgt ze enthousiast. In een paar maanden tijd werden de scores verbeterd tot aan de 70%.

Experimenteren

Etoile combineert zijn sportcarrière op Russische bodem nog altijd met de fokkerij. “We hebben een onwijs goede driejarige dochter van hem. L’Andy, zij is gefokt uit NMK-kampioene Andy. Voor volgend jaar verwachten we een aantal veulens van Etoile uit Russisch-gefokte merries. Met dit ‘experiment’ hopen we met de rijdbaarheid van Etoile de Russische fokkerij naar een hoger niveau te tillen.”

Bron: Horses.nl