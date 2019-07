Hoe gaat het met.. Marjolein Cho Chia Yuen

Na een periode in het ZZ-Zwaar dressuur en bij de junioren met Ghostbuster (Saros xx x Onedin) ging amazone Marjolein Cho Chia Yuen via het TV-programma Horse en Co op zoek naar een nieuw paard en vond samen met Anky van Grunsven en Sjef Janssen de Oldenburger Cho's Pepper (Pablo x Placido). Onder begeleiding van Anky werd het duo in 2008 Nederlands kampioen bij de junioren en nam datzelfde jaar en in 2009 deel aan het Europees kampioenschap. Maar de laatste jaren is het stil rondom Cho Chia Yuen. Hoe gaat het nu met haar?

“Ik ben nog steeds veel met paarden bezig, maar ben tegenwoordig vier dagen in de week werkzaam als projectmanager bij een evenementenbureau. Om het simpel uit te leggen mag ik feestjes organiseren voor bedrijven, van concept tot uitvoering”, vertelt Cho Chia Yuen. “Het is echter nooit een vrijwillige keus geweest om te stoppen met de topsport.”

Geen financiële steun

“Mijn ouders hadden een subsidiebureau, maar door wijzigingen in de overheid waren zij genoodzaakt hun bedrijf te beëindigen. Daardoor viel mijn financiële steun weg en was het voor mij niet meer mogelijk om internationale wedstrijden te blijven rijden”, blikt de amazone terug. “Daarna heb ik de ORUN niveau vier gedaan. Sindsdien geef ik veel les en rijd ook nog paarden voor klanten.”

Goed contact

“Ik heb nog altijd de droom om terug te komen in de topsport en kijk ook zeker rond naar kansen en mogelijkheden. Ik trainde altijd bij Anky en ben inmiddels zelf voor de liefde verhuisd naar Vlaardingen, maar als ik de kans krijg dan ga ik zeker weer iedere vrijdag naar Erp. Ik heb een ontzettend goede klik met Anky en we hebben nog altijd goed contact. Het is heel fijn dat mensen je blijven steunen, ook al gebeuren er dingen waar je zelf geen invloed op hebt. Daar ben ik haar heel dankbaar voor!”

Desperado-veulen

De amazone schafte onlangs samen met haar vriend een hengstveulen aan. “Een Desperado x Jazz met de naam Cho’s Ohiboki, we hebben hem echt gekocht met het oog op de toekomst. Ik zou heel graag mijn droom van de topsport najagen en het is heel leuk om zo’n proces te beginnen.” Cho Chia Yuen heeft ook haar voormalig toppaard Cho’s Pepper nog op stal. “Hij is nu 21 jaar en ik rijd hem nog vier keer in de week.”

Anders trainen

“Pepper voelt zich nog een negenjarige. Hij is nog werkwillig en zo heel af en toe pak ik ‘m eens wat meer op en dat zou je er zo weer een Lichte Tour-proef mee door kunnen rijden. Ik heb hem echter met vervroegd pensioen laten gaan om het Grand Prix-werk hem mentaal te zwaar was. Hij werd er ongelukkig van en ik wilde hem op die manier niet verder gaan rijden. Zijn welzijn en plezier was – en is – veel belangrijker dan mijn Grand Prix-debuut. Onze trainingen zien er nu heel anders uit, maar het is nog steeds elke dag genieten, hij is me alles waard.”

