Hoe gaat het met.. Sam Sam

Alweer zeventien jaar geleden was de destijds net driejarige Sam Sam (Houston x Zandigo) één van de meest indrukwekkende hengsten op de KWPN Hengstenkeuring en werd in de Select Sale voor een bedrag van 100.000 euro verkocht naar Denemarken. Daar werd hij gekroond als kampioen van het verrichtingsonderzoek. Vier jaar later werd de vos via de Performance Plus-veiling in Nederland voor 160.000 euro verkocht naar Groot-Brittannië.

De imponerend bewegende hengst, die in 1999 bij fokker W. Dijk in Nietap werd geboren onder de naam Sergio, is inmiddels al twaalf jaar in bezit van de Britse dressuuramazone Jayne Jolly. “Sam werd op vierjarige leeftijd heel goed beoordeeld in Denemarken en werd tot 2006 als dekhengst ingezet. Er werd mij vertelt dat hij in die tijd niet is gereden, omdat ze geen ruiter voor hem hadden”, blikt de amazone terug.

Terug naar Nederland

In de veiling werd de hengst verkocht naar een professionele dressuuramazone in Groot-Brittannië. “Zes maanden later kwam hij als niet te rijden hengst terug naar Nederland”, vertelt Jolly. Zij vond de hengst toen bij Reesink Horses. “De ruiter op de stal daar had Sam als vierjarige gekend en bevestigde dat hij toen geweldig te rijden was.”

Extra hypotheek

“Toen we Sam voor het eerst zagen, was hij zo vriendelijk en hij bewoog enorm elastisch. Met de toestemming en support van mijn man hebben we een extra hypotheek op ons huis afgesloten om Sam te kunnen kopen”, vervolgt ze. “Sam was vanaf de dag dat we hem haalden een absolute gentleman in omgang en reisde ondanks de wind op de boot heel goed naar huis.”

Enorme uitdaging

Eenmaal op Britse bodem bleek het rijden met de hengst een enorme uitdaging. “Ik werkte destijds bij een bank en reed hem op 6 uur ’s ochtends. Dat was nog niet zo makkelijk, er moest namelijk altijd iemand bij zijn. Sam bokte me er regelmatig af – soms wel drie keer in een half uur -, steigerde en liet zich op me vallen of tolde in de rondte en was dan niet meer te stoppen. Pas na achttien maanden en heel veel geduld begon hij me te vertrouwen.”

Aap

In 2009 reed Jayne Jolly haar eerste wedstrijden met de hengst in de Elementary/Medium-klasse. “We hadden aantal hele goede proeven en kwalificeerden ons, samen met een aantal anderen, voor de regionale kampioenschappen. Dat liep uit op een ramp, omdat Sam besloot om zich weer als een aap te gedragen”, vertelt ze lachend.

Blessure

In september het jaar daarna raakte de hengst geblesseerd. “We dachten dat alles verloren was en het nooit meer goed zou komen. We kregen het advies om hem in de wei te zetten, dat zou het beste zijn voor zijn been. Maar op een stal met heel veel merries was dat geen succes. Onze enige optie was hem te laten castreren en hopen dat hij in de wei, samen met mijn 25-jarige Deense paard en tweejarige KWPN-er, tot rust zou komen.”

Herstel

“Het was als een wonder toen Sam met veel tijd en behandelingen van Robrecht Knoekaert weer herstelde en we in januari 2012 weer rustig aan het werk konden gaan. Na het heel rustig aan te hebben opgebouwd zijn we in juni dat jaar weer op concours gegaan.” Het duo eindigde het jaar daarna op de vijfde plaats op de BD Winterkampioenschappen en kwalificeerde zich voor de nationale kampioenschappen. “Hij liep daar echt een fantastische proef.”

Blinden leiden de blinden

In 2014 volgde de overstap naar de Lichte Tour. “Dat was gelijk een groot succes en in augustus wonnen de de regionale titel in de Prix St. Georges. Nog een jaar later wonnen we die titel in de Intermédiaire I en toen ben ik hard aan de slag gegaan met de eners en de piaffe en passage. Dat was echt een uitdaging voor Sam: ik had maar één keer eerder Lichte Tour gereden en het was net de blinden leiden de blinden.”

Droom die uitkwam

In 2016 reed Jolly haar eerste Intermédiaire II-proeven met Sam. “In 2017/2018 gingen we over naar de Grand Prix. Dat was voor mij echt een droom die uitkwam. In juli vorig jaar heb ik mijn beste Grand Prix ooit gereden: we wonnen met 68,40%. Omdat Sam toen al negentien jaar oud was en ik het hem gunde om ‘at the top of his game’ te stoppen, heb ik hem met pensioen laten gaan.”

Horse of a lifetime

Hedendaags geniet de ruin volop van zijn pensioen. “Sam is zonder twijfel ‘the horse of a lifetime’. Hij is nu twintig jaar en geniet dagelijks in de wei. Hij is nog altijd de koning van de kudde en ik denk ook niet dat dat ooit gaat veranderen”, aldus een trotse Jolly.

