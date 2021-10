Hoe kun je leren paardrijden?

Om op een paard te rijden heb je geen rijbewijs nodig. Je hoeft dus ook geen examens hiervoor te doen. Dit is dus heel anders dan bij het rijden in een auto, net zoals het rijden op een motor of scooter. Hiervoor moet je wel online motor theorie examen oefenen anders zul je niet je rijbewijs kunnen behalen, waardoor je nooit op je tweewieler kunt rijden. Dit geldt uiteraard ook voor scooter theorie oefenen. Toch is het wel van belang om paardrijden te leren als je dit graag wilt doen. Hier moet je immers goed in zijn voor je eigen veiligheid en die van je paard. Hiervoor kun je lessen nemen, maar ook de onderstaande blog zal helpen.

Oefening

Wanneer je voor het eerst begint te rijden, zul je je ongemakkelijk en uit balans voelen op het paard. Misschien voel je je niet in staat om al je lichaamsdelen tegelijkertijd alle dingen te laten doen die ze zouden moeten doen. Mogelijk gebruik je spieren die niet bekend zijn met de taak die je vraagt, en heb je moeite om alles te onthouden wat je moet doen. De sleutel is oefenen, net zoals ook het geval is bij het oefenen gevaarherkenning. Hoe vaker je dit doet, hoe beter je wordt. Uiteindelijk zul je dus zeker in staat zijn om te paardrijden.

Lopen, stoppen en draaien

Het eerste dat je instructeur zal uitleggen, is hoe je het paard moet aansporen om te lopen en hoe je het dier stopt. Als je nog nooit eerder hebt gereden, zal het even duren voordat je gewend bent aan de beweging van het paard.

Draf en galop

Naarmate je zelfvertrouwen en vaardigheden toenemen, is het tijd om te leren sneller te rijden. Daag jezelf uit, maar voel je nooit gehaast. Leren rijden moet leuk zijn, niet eng. De draf kan veel werk zijn om te leren, vooral het lichtrijden. Nogmaals, oefenen staat centraal. Binnenkort wordt het de natuurlijke gang van zaken. Het kan ook erg lastig zijn om in draf te leren zitten. De galop is juist erg leuk en als je dit eenmaal veilig kunt doen, is het bijna gemakkelijker dan draven met je paard.

Veiligheid

Veiligheid met paarden heeft altijd de eerste prioriteit. Je instructeur kan je tijdens het rijden aan deze veiligheidstips helpen herinneren, omdat het moeilijk kan zijn om zoveel nieuwe dingen te onthouden. Net zoals verkeersregels verkeerschaos voorkomen, voorkomt arena-etiquette dat rijders te dichtbij komen of elkaar afsnijden. Rijden op een parcours is een avontuur dat gepaard gaat met enkele gevaren. Wees voorbereid door te weten waar je op moet letten. Ook als je langs bermen gaat rijden, is het van belang om extra voorzichtig te zijn.