Presentator Freddy Radeke van het Duitse tv-programma buten un binnen stond onlangs bij Hof Sosath op de stoep. Gerd Sosath gaf Radeke een kijkje in de keuken van het 120 hectare grote familiebedrijf, waar meer dan driehonderd paarden staan. Zo komt onder andere stempelhengst Lordanos (Landos x Ahorn Z) in beeld en vertelt Sosath over de fokkerij.