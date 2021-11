Hou als ruiter je eigen conditie ook op peil

Rijden en rennen of in het Engels Ride & Run is een mooie vorm om zowel de conditie van paard als ruiter op peil te houden. Het mag misschien een minder bekende vorm van conditietraining zijn, toch is het beslist de moeite waard om ermee aan de slag te gaan.

Als beginnende ruiter is het altijd spannend om met je paard op pad te gaan. Nu het weer guur en regenachtig is zal er vaker binnen gereden worden. Na een intensieve training kun je flink buiten adem zijn terwijl je paard toch het meeste werk doet. Als daarna het paard nog verzorgd moet worden, de stal uitgemest en de tegels geschrobd, dan kan je slechte conditie je behoorlijk parten gaan spelen. Het hoort nou eenmaal bij de verzorging van je paard en ook het sanitair op de manege moet er elke dag weer schoon en verzorgd uitzien.

Fries paard

Voor wie geïnspireerd wil raken hoe samen te rennen met je paard eruitziet moet beslist eens naar de hengstenkeuring van het Friesch Paarden-Stamboek (KFPS) gaan. Dit is het oudste paardenstamboek in Nederland en beheert de belangen van het Friese paard. Tijdens de jaarlijkse hengstenkeuring zie je hoe begeleiders met een enorme vaart naast hun edele viervoeter lopen. Het is buitengewoon boeiend om naar deze combinaties van paard en man te kijken. Hierbij komt het vooral aan op de techniek van het paard, maar moet de begeleider bovendien over een uitstekende conditie beschikken. Tijdens deze keuring hebben de paarden geen springschoenen. De begeleider zal wel de perfect passende en zeer comfortabele sportschoenen moeten dragen. Het is namelijk belangrijk dat de begeleider niet alleen over een goede conditie beschikt maar met zijn schoeisel ook op een goede manier door de ondergrond van zand kan rennen. Dit vergt veel training en het in huis hebben van een goede looptechniek. Daarnaast moet de communicatie tussen de loper en het paard steeds optimaal zijn. Ja zo’n keurig is voor ruiter, paard en zeker het publiek een spannende gebeurtenis. Er is gejuich, applaus en muziek in de arena van de WTC Expo in Leeuwarden, waar de hengstenkeuring ook volgend jaar van 13 t/m 15 januari zal plaatsvinden. Uiteraard ervan uitgaande dat corona geen roet in het eten gooit.

Inspiratie

Zoek je inspiratie om samen met je paard je conditie op peil te houden, en kun je niet wachten tot je weer naar buiten kunt, kijk dan ook op Youtube naar de filmpjes van de Friese hengstenkeuring. Dan kun je terwijl je geniet ook kijken hoe paard en begeleider optimaal met elkaar communiceren. Een andere vorm waarmee je je conditie op peil kunt houden is ride & run. Je gaat dan als drietal op pad. Je beste vriendin op haar paard en jij er naast in je loopoutfit. Zoek voordat je een route gaat afleggen wel uit hoe je dat op een veilige manier kunt doen. Naast de goede voorbereidingen zorg je ervoor dat je materiaal, kleding en schoenen perfect in orde zijn zodat je op een veilige manier je uitgestippelde route kunt afleggen. Deze vorm van conditietraining kun je ook op de fiets doen, waarbij het voorjaar het voordeel heeft dat de weersomstandigheden dan vaak zonniger en warmer zijn.