Importmelding paarden per 1 januari via paspoort uitgevende instantie (ppi)

Per 1 januari 2024 is het voor paardenhouders niet meer mogelijk om zelf op Mijn RVO een importmelding met paspoortgegevens te registreren in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) van het RVO. Vanwege Europese regelgeving moet de registratie worden uitgevoerd door een paspoort uitgevende instantie (ppi). De ppi controleert het paspoort en zorgt voor de eerste registratie (importmelding) in I&R.

Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk dat om zelf op Mijn RVO een importmelding met paspoortgegevens te registreren in I&R. Ook niet als u dit doet via een bedrijfsmanagementsysteem. Heeft u een paardachtige geïmporteerd en blijft deze langer dan 30 dagen bij u? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een Nederlandse paardenpaspoort uitgevende instantie (ppi).

Juridische entiteiten

De ppi controleert het paspoort en zorgt voor de eerste registratie (importmelding) van uw dier in I&R. Een ppi mag een kostendekkend bedrag vragen voor het werk dat zij hiervoor uitvoeren. RVO en de ppi’s zijn de enige juridische entiteiten die bevoegd zijn om importmeldingen te registreren. De tijdelijke openstelling om de importmelding zelf te doen, sinds medio 2021, is er alleen geweest om een inhaalslag te maken in de registratie van buitenlandse paarden in Nederland.

Waarom deze verandering?

Het was tijdelijk toegestaan dat u als houder zelf deze eerste registratie in I&R deed. Dit om zoveel mogelijk paardachtigen in Nederland met een buitenlands paspoort in I&R te krijgen. Deze tijdelijke mogelijkheid stopt vanaf 1 januari 2024. U blijft als houder verantwoordelijk voor een goede registratie in I&R.

Importmelding bij een verblijf langer dan 30 dagen

De importmelding bij RVO hoeft alleen gedaan te worden wanneer paarden vanuit het buitenland langer dan 30 dagen (op eenzelfde plek) in Nederland verblijven. De eigenaar van een paard is verantwoordelijk dat het paard in Nederland geregistreerd wordt. Nederlandse paarden die ooit met een exportmelding uit de Nederlandse database zijn gegaan en later weer terugkeren naar Nederland om hier opnieuw te vestigen (langer dan 30 dagen op één plek verblijven) dienen ook opnieuw met een importmelding in de Nederlandse database geregistreerd te worden.

Stappen registratie

STAP 1: Importmelding via paardenpaspoort uitgevende instantie (ppi).

Heeft u een paardachtige geïmporteerd en blijft deze langer dan 30 dagen bij u? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een Nederlandse ppi. De ppi controleert het paspoort en zorgt voor de eerste registratie (importmelding) van uw dier in I&R. Een ppi mag een kostendekkend bedrag vragen voor het werk dat zij hiervoor uitvoeren. Een lijst met Nederlandse ppi’s vindt u op www.rvo.nl/paarden-melden. Meer over import van paardachtigen vindt u op de pagina Import en export op www.rvo.nl/ienr. Hier leest u ook welke uitzonderingen er zijn.

STAP 2: Meld het dier aan op uw UBN.

Heeft de ppi de eerste registratie in I&R gedaan? Dan meldt u het aan op uw UBN. Dieren aanmelden op uw UBN doet u op https://mijn.rvo.nl/paarden-melden. Kies daar Paarden eerste keer op UBN Aanmelden. Na inloggen meldt u het dier op uw UBN aan met een Aanvoermelding. Let op dat de aanvoerdatum niet eerder is dan de importdatum. Na opslaan van de gegevens staan de dieren op de stallijst van uw UBN. U vindt de stallijst op het Dashboard (Mijn I&R). Meer over het aanmelden op UBN vindt u op www.rvo.nl/paarden-melden.

